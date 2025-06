Mobilità regionale, progressi e attese: più servizi Cotral, ma le UdR slittano al 2026

Nel panorama del trasporto pubblico regionale, arriva una novità che promette di cambiare il modo di spostarsi nel Lazio. Grazie a un accordo siglato tra Cotral e Trenitalia, per la prima volta sarà possibile acquistare biglietti integrati direttamente sull’app Trenitalia, combinando corse in treno e in autobus per raggiungere molte località della regione. Un avventimento importante, che segna l’avvio concreto della cosiddetta “Mobility as a Service” (MaaS) anche nel nostro territorio regionale.

Dietro questo progetto c'è una visione condivisa e una collaborazione istituzionale: l'intesa è stata voluta dal presidente di Cotral, Manolo Cipolla, e firmata insieme all'Amministratore Delegato del Gruppo FS, Stefano Donnarumma, e a quello di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio.

L'obiettivo è quello di consentire all'utente di spostarsi senza preoccuparsi di quale compagnia gestisca la tratta, è una rivoluzione culturale, che punta sull'intermodalità per facilitare la vita di chi si muove per lavoro, studio o turismo all'interno della regione.

I primi collegamenti intermodali già attivi

Nella fase iniziale, l’integrazione Cotral-Trenitalia sarà attiva in alcune tratte specifiche, scelte per la loro importanza strategica nei collegamenti tra città, borghi e zone periferiche:

Monte San Biagio FS ↔ Terracina

↔ Fara Sabina-Montelibretti FS ↔ Poggio Mirteto e Fiano Romano

↔ e Priverno-Fossanova FS ↔ Sabaudia

In un secondo momento, l’offerta verrà ampliata anche ad altre aree, tra cui:

Orte FS (collegata da Viterbo)

(collegata da Viterbo) Cesano FS (raggiungibile da Monterosi, Campagnano, Formello e, in futuro, Bracciano)

(raggiungibile da Monterosi, Campagnano, Formello e, in futuro, Bracciano) Guidonia Colle Fiorito, la nuova stazione attualmente in costruzione, da cui partiranno collegamenti con Palombara Sabina e Sant’Angelo Romano.

Il progetto prevede un miglior coordinamento tra gli orari dei treni e degli autobus, al fine di ridurre i tempi d'attesa all'utenza e rendere più fluido ogni spostamento. Un dettaglio tecnico che può fare la differenza nella vita di chi utilizza i mezzi pubblici quotidianamente.

Il Lazio come apripista per l’Italia

Questo accordo rappresenta il primo esempio in Italia di integrazione “di secondo livello” all’interno del sistema Metrebus Lazio. Fino a oggi, l’integrazione tra trasporti si era limitata per lo più alla bigliettazione e alle tariffe, mentre oggi si può parlare di una vera rete intermodale, dove l’utente ha a disposizione un’offerta di viaggio integrata e progettata su misura.

Il Lazio diventa quindi una regione apripista, capace di mettere attorno allo stesso tavolo i principali attori del trasporto regionale e nazionale per costruire un sistema unificato, intelligente, sostenibile.

Il successo del progetto, però, dipenderà anche dall'adesione di altre aziende di trasporto, come Atac a Roma e i gestori delle future Unità di Rete (UdR) (https://www.odisseaquotidiana.com/2024/04/nuovo-modello-trasporto-pubblico-lazio-astral.html), su cui la Regione punta per razionalizzare e migliorare il trasporto locale anche nei territori più marginali.

Unità di Rete: il nuovo modello che slitta al 2026

Proprio sulle UdR arriva una notizia meno positiva: l’avvio del nuovo sistema di gestione dei trasporti regionali è stato posticipato di sei mesi. Inizialmente previsto per il 2025, il modello entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

Il rinvio, comunicato in sede di variazione del bilancio regionale, è stato motivato dalla complessità delle gare d’appalto e dalla necessità di riorganizzare i collegamenti scolastici nelle aree a bassa densità di popolazione.

Ad oggi, solo 4 delle 11 UdR sono vicine all’aggiudicazione, e ciascuna ha ricevuto una sola offerta. Si tratta di:

UdR 2 – Valli del Tevere

UdR 3 – Valle del Sacco (l’unica con proposta di aggiudicazione nota)

UdR 5 – Valle dell’Aniene

UdR 10 – Litorale Sud

La Regione, per evitare squilibri territoriali e disservizi, vuole attivare tutte le Unità contemporaneamente, ma questo comporta tempi più lunghi e un’attesa che pesa, soprattutto per chi vive in comuni poco serviti e attende da anni un servizio più efficiente.

Nuovo volto per il capolinea di Tivoli

Nel frattempo, Cotral continua a investire sul territorio. Il 5 giugno è stato firmato un accordo con il Comune di Tivoli per la concessione ventennale del capolinea di largo Saragat, destinato a una profonda riqualificazione.

Il progetto, dal valore di 700mila euro, prevede:

l’installazione di un box prefabbricato con uffici, servizi igienici e una sala d’attesa;

con uffici, servizi igienici e una sala d’attesa; nuova illuminazione , riperimetrazione dell’area e maggiore sicurezza;

, riperimetrazione dell’area e maggiore sicurezza; ampliamento di due pensiline su quattro già presenti.

I lavori partiranno entro fine anno e si concluderanno nella prossima primavera. “Vogliamo offrire ai nostri utenti un punto di interscambio moderno e funzionale”, ha dichiarato il presidente Cipolla.

Un intervento mirato che si inserisce nel più ampio piano di rigenerazione delle infrastrutture Cotral, con l’obiettivo di elevare gli standard di qualità del servizio pubblico regionale.

In un contesto in evoluzione il Lazio prova a guardare avanti, investendo in infrastrutture, integrazione e digitalizzazione, ma sarà davvero il 2026 l’anno della svolta per il trasporto pubblico locale? Lo scopriremo solo nei prossimi mesi.

Andrea Castano – Odissea Quotidiana

© Riproduzione riservata