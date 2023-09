Moda, Castel Romano Designer Outlet compie 20 anni

(Adnkronos) – Castel Romano Designer Outlet compie 20 anni e sceglie di celebrare questo traguardo importante – risultato di una crescita costante – attraverso il progetto Fashion Inside, una narrazione di queste due decadi del nuovo millennio di moda che parte da un’esclusiva indagine Bva Doxa sulle scelte di consumo degli italiani e le visualizza idealmente attraverso lo straordinario sguardo del noto fotografo Claudio Porcarelli.Ma non solo: l'anniversario coincide con la posa del primo albero dell’Oasi Affiliata WWF di Castel Romano, la prima della Capitale. La ricerca '2003-2023 Fashion Inside' – promossa dal primo Osservatorio McArthurGlen sulla moda nel retail fisico e condotta da BVA-DOXA – ha indagato il ruolo della moda, la sua percezione, il ricordo dei momenti iconici di due decadi, analizzando il punto di vista dei consumatori italiani sulla funzione che negli anni ha avuto per loro «lo stile», tracciandone il cambiamento nell’opinione delle generazioni. L’indagine si sviluppa in particolare su tre aree: atteggiamenti generali su abbigliamento e accessori, abitudini di acquisto e icone di stile. Una fotografia delle aspirazioni e delle scelte degli italiani in fatto di moda che si rispecchia nella mostra fotografica Fashion Inside – Icone di Stile di Claudio Porcarelli che si inaugura domani a Castel Romano Designer Outlet. Un omaggio ad uno dei più grandi portavoce dello stile e del glamour italiano, on stage a Castel Romano Designer Outlet fino al 15 ottobre. La mostra celebra la moda e le sue icone, in uno straordinario percorso che ritrae le grandi star che hanno forgiato l’immaginario collettivo e una bellezza senza tempo che rende unico lo stile di questo Paese nel mondo. Il percorso in open air include 42 scatti ai protagonisti del cinema e dello spettacolo che hanno più di tutti segnato lo stile e le tendenze di questi vent’anni: tra i personaggi più rappresentativi della città eterna non potevano mancare l’amatissimo Carlo Verdone, Claudia Gerini in luminoso blazer bianco e Sabrina Ferilli in un abito ispirato alla grande Marylin. L'esibizione offre una panoramica esaustiva e appassionante sui capi che fanno del Centro McArthurGlen un territorio dalle infinite possibilità. La mostra sarà anche occasione per un’attività di fundraising a favore del WWF, partner di Castel Romano Designer Outlet nel progetto dell’ Oasi affiliata WWF di Castel Romano, la prima della Capitale, che sarà inaugurata la prossima primavera. Un progetto importante di riqualificazione ambientale, che si sviluppa in un’area di 11 ettari e che sorge in quella che nei primi anni 2000 era una discarica. Un investimento a favore della sostenibilità, che testimonia l’amore del Centro McArthurGlen per il suo territorio e dona ai cittadini e alle famiglie un’area dove sarà possibile vivere la natura imparando a conoscerla e a rispettarla. Oggi la simbolica posa del primo albero dell’Oasi, una quercia simbolo di resilienza, di lunga vita, di prosperità. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

