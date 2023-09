Moda, Gramigna (Accademia del Lusso di Roma): “Quinta edizione Fashion & Talents che entra nel cuore”

(Adnkronos) – “Eccoci alla quinta edizione di Fashion & Talents, un qualcosa che ci è entrato veramente nel cuore. Non sono ancora abituata a questa atmosfera, devo dirvi la verità. Abbiamo rinnovato l’impegno di proporre qualcosa che fosse realmente dedicato ai giovani”. Lo ha detto Laura Gramigna, Direttrice dell’Accademia del Lusso di Roma, intervenendo ieri a Piazza di Spagna, a pochi minuti dall’inizio della sfilata-evento organizzata dall’ente da lei presieduto e da Università E-Campus, giunta appunto alla quinta edizione. “Vedremo sfilare 120 abiti, non solo dell’Accademia del Lusso di Roma e di Milano, dato che abbiamo invitato accademie che arrivano dal Camerun e da New York – ha proseguito Gramigna -. Coltiveremo i futuri talenti consegnando tre borse di studio importanti a studenti che poi verranno da noi in Accademia”. Il focus stilistico selezionato dall’Accademia capitolina è stato denominato Divinity, in quanto “era necessario fare un omaggio a questa città, alla nostra cultura, all’arte ellenistica, dando sempre ai ragazzi di interpretare con le loro nuove idee” – ha concluso Gramigna, aggiungendo “che Milano e Roma sono parallele. Milano è la capitale frenetica del pret-a-porter e dell’industria, infatti i ragazzi sfileranno sul tema denominato STAR-T, dedicato alla street-art, con uno sportware molto giovane e contemporaneo”. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

