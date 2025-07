Moda Roma Awards 2025: a Villa Altieri il palcoscenico dei nuovi talenti creativi

Sarà un pomeriggio di moda e creatività quello in programma sabato 5 luglio alle 18 nella suggestiva cornice di Villa Altieri, nel cuore della Capitale. Torna il Moda Roma Awards, l’evento organizzato da Sabina Prati e Stefano Raucci, che con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale, punta a mettere in luce il talento dei giovani designer e a celebrare il lavoro di stilisti già affermati sulla scena nazionale e internazionale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un appuntamento diventato punto di riferimento per la moda romana

La manifestazione, che negli anni ha conquistato un ruolo centrale tra gli eventi di settore, vedrà sfilare circa 70 abiti tra creazioni di studenti e collezioni di nomi noti. A calcare la passerella saranno gli allievi di due importanti istituti romani: il Liceo Ugo Foscolo di Ostia, pronto a inaugurare una nuova sede a Roma Eur, e l’Alta Moda Academy Roma. Per gli studenti, il “Final Work” rappresenta la conclusione di un percorso accademico e un’opportunità concreta per mostrare le proprie visioni stilistiche a un pubblico di addetti ai lavori e appassionati.

Stilisti internazionali e arte sartoriale in primo piano

Tra gli ospiti più attesi, la stilista croata Sladana Krstic, che promette di portare in scena una tavolozza di colori vibranti e geometrie decise. Accanto a lei, la boliviana Piedades Villaviccencio (residente a Bergamo) con la sua linea “Ame“, caratterizzata da eleganti tute da cocktail e da sera.

Grande curiosità anche per le opere di Marina Corazziari, i cui gioielli-sculture rappresentano un connubio tra arte e moda, e per "Elementa" di Emyli Atelier, un percorso stilistico che attraversa i quattro elementi naturali con abiti artigianali realizzati a mano e impreziositi da ricami, paillettes e perline.

Moda come riscatto sociale: il progetto Made in Rebibbia

Un momento particolarmente significativo sarà dedicato a NeroLuce Made in Rebibbia, il progetto coordinato da Sabrina Minucci che coinvolge giovani detenute nella realizzazione di capi sartoriali. Attraverso la moda, queste donne trovano un percorso di espressione e di rinascita personale e collettiva.

Backstage d’eccellenza e performance artistiche

La regia dello show vedrà impegnato il celebre make up artist Pablo Gil Cagné e il team di FacePlace Make Up Academy, garanzia di styling sofisticato e all’altezza di un evento di caratura internazionale. Non mancheranno momenti musicali grazie al musicista Maurizio Iovino e alla cantante Fabiana Conetta, mentre la scenografia sarà arricchita dalle creazioni floreali di Flordecor Sepa.

Una chiusura all’insegna dell’eccellenza enologica

Al termine della serata, tutti i presenti potranno degustare i vini della prestigiosa cantina laziale Casale del Giglio, che proporrà una selezione di bianchi, rossi e rosé.

Ospiti istituzionali e una macchina organizzativa rodata

All'evento sono attesi rappresentanti istituzionali della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale, giornalisti e professionisti del settore moda. "Abbiamo voluto dare ancora una volta risalto al talento dei giovani e alla bellezza di Villa Altieri, una location che merita di essere vissuta in tutto il suo splendore", spiegano Sabina Prati e Stefano Raucci, che presenterà la serata.

Con il Moda Roma Awards, Roma si conferma crocevia di creatività, innovazione e inclusione sociale, offrendo una vetrina concreta ai talenti emergenti e uno spazio di confronto per i grandi nomi della moda.

Sabina Prati, Stefano Raucci

