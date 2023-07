Modena, bimbo di 2 anni muore annegato nella piscina di casa

(Adnkronos) – Un bambino di due anni è morto ieri sera, intorno alle 22 a Novi di Modena nel modenese, dopo essere annegato nella piscina nel giardino di casa. A dare l'allarme e a far scattare i soccorsi sono stati i genitori del piccolo che lo hanno trovato privo di sensi. Il bambino è stato trasportato in elisoccorso al policlinico di Modena dove, nella notte, è deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ora indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. —[email protected] (Web Info)

