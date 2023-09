Moggi: “Cessione Juve possibile ma prima vorranno risanare il bilancio”

(Adnkronos) – "E' una notizia che fa scalpore, la fine della dinastia Agnelli sarebbe epocale, si chiuderebbe un periodo storico molto lungo e molto vincente che ha fatto il bene non sono della Juventus ma anche del calcio italiano. Verrebbe a morire qualcosa di straordinario e irripetibile. E' una notizia che io non posso smentire, se ne parla da un po' ma di certo non è imminente perché prima dovranno risanare la società che in questo momento ha un 'rosso' di bilancio importante". Così all'Adnkronos l'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi in merito alla possibile cessione del club bianconero, già però smentita da Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla la società. "Gli eredi dell'Avvocato Agnelli non hanno la stessa passione che avevano lui e il dottore Umberto verso il calcio -sottolinea Moggi- e questo può incidere oltre al fatto di aver dovuto fare due ricapitalizzazioni da 700 milioni per coprire il rosso. Fosse rimasto Andrea ci avrei creduto meno alla cessione perché Andrea ha vissuto dentro la Juve grazie al padre e io ho potuto toccare con mano la sua passione verso i colori bianconeri nei 12 anni che ho lavorato alla Juve". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata