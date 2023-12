Mondiale club 2025, Inter qualificata: duello Juve-Napoli

(Adnkronos) – L'Inter già qualificata per il nuovo Mondiale per club che nel 2025 si giocherà negli Stati Uniti. Al torneo, parteciperà un'altra squadra italiana: Juve o Napoli, in base al ranking Uefa. Il Consiglio Fifa si è riunito in vista delle semifinali della Coppa del Mondo per club 2023 a Jeddah, in Arabia Saudita, e ha preso decisioni chiave in relazione alla prima Coppa del Mondo per club Fifa a 32 squadre, che si giocherà negli Stati Uniti tra meno di 2 anni, dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Il nome ufficiale della competizione sarà Mundial per Club Fifa e vedrà la partecipazione di club di ciascuna delle sei confederazioni. Il Consiglio ha confermato all'unanimità la metodologia di classificazione dei club da utilizzare nell'ambito dei principi chiave di accesso, che sono stati approvati nella riunione del Consiglio di marzo 2023. Con l'obiettivo di garantire la massima qualità possibile in base a criteri sportivi nelle ultime quattro stagioni, a partire dalla fase a gironi della principale competizione per club della confederazione, e incentivare il risultato di ogni partita del rispettivo torneo, è stata approvata la seguente metodologia per la nuova classifica standard: 3 punti per una vittoria, 1 punto per il pareggio, 3 punti per il passaggio a ogni fase della competizione. Nel caso dei club europei, dato che sono già state completate tre stagioni complete e un'intera fase a gironi della quarta stagione della Champions League, e poiché la Uefa dispone di un sistema di coefficienti per club, gli attuali principi metodologici preesistenti ai fini del calcolo del coefficiente Uefa per club in relazione alle sole partite della Champions League saranno applicati in via eccezionale per determinare la classifica dei club europei per il Coppa del Mondo per club Fifa 2025. La metodologia approvata per la classifica delle squadre europee è quindi la seguente: 2 punti per una vittoria, 1 punto per il pareggio, 4 punti per la qualificazione alla fase a gironi, 5 punti per la qualificazione agli ottavi di finale, 1 punto per il passaggio a ciascuna fase della competizione successiva. Sulla base dei principi di accesso approvati e dei risultati delle rispettive competizioni continentali per club, sono già pronti a partecipare quattro squadre africane, quattro asiatiche, 12 europee. Nel Vecchio Continente sono già qualificate Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Psg, Inter, Porto e Benfica. Le Uefa deve assegnare ancora 4 posti. Juve e Napoli si giocano l'altro ticket riservato all'Italia. In Germania sfida tra Borussia Dortmund e Lipsia, in Spagna sfida tra Barcellona e Atletico Madrid. Un posto andrà ai vincitori della Champions League 2023-2024. Se la squadra campione d'Europa dovesse essere già tra quelle qualificate, entrerebbe in lista il Salisburgo. Nel ranking, la Juventus ha attualmente 47 punti e, visto che la formazione bianconera non disputa le coppe, il bottino non cambierà. Il Napoli è a quota 41, in attesa di conoscere il proprio avversario negli ottavi di finale di Champions League. Per scavalcare i bianconeri, il Napoli deve arrivare ai quarti di finale: il superamento degli ottavi con 2 vittorie vale 5 punti (2 per ogni successo e 1 di bonus) ma non permetterebbe agli azzurri di effettuare il sorpasso. Bisognerebbe quindi attendere i risultati dei quarti. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

