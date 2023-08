Mondiali atletica Budapest 2023, azzurri in gara oggi: diretta risultati

(Adnkronos) – Due azzurre in semifinale nei 400 ostacoli ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. Ad Ayomide Folorunso, che chiude al 3° posto nella sua batteria in 54"30 a soli 8 centesimi dal record italiano, si aggiunge il risultato Rebecca Sartori (5/a nella sua batteria in 54"82), che viene ripescata tra i migliori tempi esclusi. Eliminata invece Eleonora Marchiando. Alessandro Sibilio esce di scena in semifinale nei 400 ostacoli: chiude al 5° posto la sua semifinale in 48"43. L'azzurro sfiora la qualificazione per il ripescaggio, ma viene eliminato e dice addio ai sogni della finale. Finisce invece ancora prima del via l'avventura di Mario Lambrughi: falsa partenza e squalifica automatica per lui. Elisa Molinarolo vola in finale nel salto con l'asta con 4,60 metri, suo primato personale. Eliminata invece l'altra azzurra Roberta Bruni. Hassane Fofana e Lorenzo Simonelli fuori in semifinale nei 110 ostacoli. Fofana termina la sua semifinale in settima posizione in 13"50 mentre Simonelli chiude ottavo la sua in 13"69. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

