Mondiali atletica Budapest, Tamberi e Fassinotti in finale alto: diretta

(Adnkronos) – Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti in gara nella finale del salto in alto maschile oggi ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. Tamberi ha fallito la misura di 2,25 al primo tentativo. Due errori per Fassinotti. Primo lancio nulle per Daisy Osakue nella finale del lancio del disco femminile. Simone Barontini e Catalin Tecuceanu si qualificano per la semifinale degli 800 metri. Barontini chiude secondo la settima batteria in 1'45"21, mentre Tecuceanu è terzo nella prima batteria in 1'45"31. Primo degli esclusi Francesco Pernici, 4° nella sua batteria in 1'45"89.

