Mondiali basket, dramma per la Serbia: Simanic operato, tolto un rene

(Adnkronos) – Borisa Simanic, lungo della Serbia, è stato sottoposto ad un'operazione per la rimozione di un rene dopo aver subìto una gomitata nel match con il Sud Sudan ai Mondiali di basket 2023. Simanic, 25 anni, è stato colpito da Nuni Omot nella partita di mercoledì scorso ed è crollato a terra tra dolori lancinanti. Il giocatore serbo è stato trasportato in ospedale a Manila per un primo intervento. Nel weekend, le condizioni si sono aggravate e i suoi compagni di Nazionale hanno dovuto donare sangue per le trasfusioni necessarie. Ieri, domenica 3 settembre, Simanic è stato sottoposto ad una nuova operazione per la rimozione del rene. "Mi dispiace, non volevo commettere nessuna azione scorretta. Spero tu possa recuperare in fretta, prego per te", le parole di Omot dopo l'incidente. "Non sono un giocatore sporco, non sono mai stato scorretto: dal profondo del cuore, mi scuso con tutti".

© Riproduzione riservata