Mondiali basket, il canestro impossibile di Doncic – Video

(Adnkronos) – Un canestro impossibile. Luka Doncic, stella dei Dallas Mavericks e della Slovenia, incanta anche ai Mondiali di basket 2023. Il fuoriclasse dà spettacolo in partita e anche in allenamento, come mostra il video dell'ultima seduta. Il canestro 'con sponda' non ha alcun senso, un prodigio cestistico.

