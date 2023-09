Mondiali basket, Italia-Serbia 78-76

(Adnkronos) – L’Italia ha battuto la Serbia per 78-76 a Manila oggi 1 settembre 2023 nel match valido per la seconda fase dei Mondiali di basket 2023. Il successo consente agli azzurri del ct Pozzecco di rimanere n piena corsa per la qualificazione ai quarti di finale. L’Italia torna in campo domenica contro Porto Rico. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

