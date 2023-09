Mondiali basket, Italia-Usa 63-100: azzurri travolti nei quarti

(Adnkronos) –

Gli Stati Uniti travolgono l'Italia 100-63 nel match valido per i quarti di finale dei Mondiali di basket 2023. Gli Usa volano in semifinale, gli azzurri del ct Pozzecco restano in corsa per il quinto posto dopo una sconfitta pesantissima. La gara assume connotati chiari dopo il primo periodo ed è sostanzialmente finita all'intervallo. L'Italia tira con un pessimo 7/38 da 3 punti e non può reggere, soprattutto se gli avversari giocano in totale scioltezza e si concedono un eccellente 17/36 dalla lunga distanza. Alla fine, contano poco i 18 punti di Simone Fontecchio e gli 11 di Stefano Tonut. Gli Usa passeggiano con i 24 punti di Mikal Bridges e i 18 di Tyrese Halliburton. Paolo Banchero (8 punti) regala a team Usa 8 punti e una presenza utile in difesa. Gli Usa strappano già a metà del primo periodo allungando fino al +9 (20-11). L'Italia prova a ragionare in attacco e crea anche buoni tiri, le triple però non entrano e ogni minima pausa difensiva viene punita dagli americani. L'ingresso di Halliburton lascia il segno, gli Stati Uniti chiudono la prima frazione avanti di 10 punti (24-14). L'Italia continua a fare una fatica enorme in attacco, i tiri da 3 non entrano praticamente mai e gli Usa, senza fare nulla di particolare, allargano il gap (36-18) fino a doppiare gli azzurri, che tirano con un eloquente 11% dalla lunga distanza. Il copione non cambia fino all'intervallo: 24-46. E peggiora nel terzo periodo, in cui l'Italia sprofonda (31-60) ed evita un passivo peggiore solo perché si accende Fontecchio in attacco. Gli Usa giocano sul velluto in contropiede (68-36) in una partita che non ha più nulla da dire e arriva alla fine del terzo periodo con quasi 40 punti tra le due squadre (83-44). L'ultima frazione serve solo per svuotare le panchine: si chiude al piccolo trotto, Italia travolta. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata