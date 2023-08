Mondiali calcio femminile, Inghilterra raggiunge la Spagna in finale

(Adnkronos) – L'Inghilterra raggiunge la Spagna in finale al mondiale femminile. All'Accor Stadium di Sydney le campionesse d'Europa in carica superano per 3-1 le padrone di casa dell'Australia. Per le inglesi a segno Ella Toone al 36', Lauren Hemp al 71' e Alessia Russo all'86'; momentaneo 1-1 per le 'aussie' ad opera di Samantha Kerr al 63'. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

