Mondiali ciclismo 2023, italiani in gara oggi 8 agosto: orari e programma

(Adnkronos) – Nuova giornata di gare ai Campionati del Mondo di ciclismo 2023 di Glasgow. Tre i titoli che si assegneranno nelle prove su pista ed 1 in quelle su strada. Sul percorso grande attesa per la staffetta a cronometro a squadre miste, prevista dalle 14.00: l'Italia prenderà il via alle ore 16.00 con Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo, Manlio MoroLetizia Paternoster, Silvia Persico ed Alessia Vigilia. AZZURRI IN GARA MARTEDì 8 AGOSTO 13:00: Team Time Trial Mixed Relay: Alberto Bettiol, Manlio Moro, Mattia Cattaneo, Letizia Paternoster, Silvia Persico, Alessia Vigilia. 14:04: Men Elite 1Km Time Trial Qualifiche: Matteo Bianchi 18:42: Women Elite Corsa a punti: Silvia Zanardi 19:44: Men Elite Madison: Elia Viviani, Michele Scartezzini Per il paraciclismo pista: tandem maschile e femminile: Meroni-Ceci, Colombo-Bissolati La diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD ed Eurosport 1 mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN.

