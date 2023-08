(Adnkronos) – Matteo Bianchi si qualifica per la finale della prova di Time Trial sulla distanza di 1 km ai mondiali di ciclismo, disciplina pista, in corso a Glasgow. L'azzurro ha chiuso la prova valida per l'accesso alla finale con il settimo tempo. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

