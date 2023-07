Mondiali nuoto Fukuoka 2023, Quadarella in finale 1500 stile libero

(Adnkronos) – Seconda giornata di gare alla Marine Masse di Fukuoka, che ospita i mondiali di nuoto 2023. Ingresso in finale con il secondo crono nei 1500 stile libero per Simona Quadarella, preceduta solamente dalla dominatrice Katie Ledecky che mette nel mirino il ventesimo oro iridato della carriera. Cinque azzurri avanzano in semifinale: Margherita Panziera e Thomas Ceccon nei 100 dorso, Lisa Angiolini e Martina Carraro nei 100 rana e Marco De Tullio nei 200 stile libero.

Si torna in acqua alle 20.00 (13.00 italiane) in diretta su Rai Due, Rai Sport +HD e Sky Sport Summer. In streaming su RaiPlay, e – con abbonamento – su SkyGo e su NOW. —internazionale/[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata