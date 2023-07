Mondiali nuoto Fukuoka, Quadarella argento nei 1500 stile libero

(Adnkronos) – Simona Quadarella conquista l'argento nei 1500 stile libero ai mondiali di nuoto 2023 di Fukuoka, preceduta dall'imprendibile regina della specialità, la statunitense Katie Ledecky, oro in 15’26″27 dopo una gara in testa dalla prima alla trentesima vasca. La romana porta all'Italia la quarta medaglia in vasca grazie al tempo di 15'43''31, vicino al record italiano. Bronzo per la cinese Li Bingjie che chiude, con una rimonta eccezionale sull'australiana Lani Pallister, a 15’45″71. "Sono contenta, mi sono ripresa una medaglia dopo quattro anni. Sono felice ed emozionata. Non pensavo di fare questi tempi, ero da sola e non avevo riferimenti. Per questo sono stata un po' più lenta. Quest’anno non è stato facile, ci vuole allenamento ma tanto equilibrio mentale che a volte ho un po’ perso. Ero molto tesa, ma è andata bene", le prime parole di Quadarella, che torna così sul podio sulla distanza dopo quattro anni. —[email protected] (Web Info)

