Mondiali tuffi, Tocci e Marsaglia in finale con qualificazione Olimpiadi Parigi 2024

(Adnkronos) – Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia si qualificano con il settimo e l'ottavo posto alla finale individuale dal trampolino di 3 metri ai Mondiali di tuffi di Fukuoka 2023 e ottengono anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia mancava nella prova individuale olimpica dal trampolino da Rio 2016, quando Michele Benedetti fu tredicesimo ed eliminato in semifinale e Andrea Chiarabini si fermò ai preliminari. Prevedibile il dominio della Cina: al comando c’è il campione uscente Zongyuan Wang con 546.25 punti, seguito dal connazionale Daoyi Long con 495.80 e dal britannico Daniel Goodfellow con 477.20. La finale è in programma giovedì alle 18.00 locali. "Mi viene da piangere, non ho parole e stento a crederci. Sognavo le Olimpiadi di Parigi e speravo di disputare una semifinale perfetta. Mi sono entrati tutti i tuffi come non mi capitava da tempo. E' bellissimo per me, per la squadra, per la mia famiglia e per Lollo (Marsaglia, ndr). Domani c'è la finale che affronterò con la giusta serenità: sarà bellissima", dice Tocci al sito della Federnuoto. "Devo iniziare a prendere lezioni di francese. Me lo merito, se lo merita Giovanni che è come un fratello per me. E' tutto l'anno che ci alleniamo pensando a questa gara ed oggi siamo stati bravissimi. Tanti hanno faticato soprattutto durante le lunghe eliminatorie; noi siamo stati perfetti. E' una delle emozioni più intense della mia carriera", fa eco Marsaglia. —[email protected] (Web Info)

