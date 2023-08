Montagna, scivola in un canale: morta escursionista in Val Brembana

(Adnkronos) – Una donna di 43 anni è scivolata in un canale per un centinaio di metri ed è morta ieri sera a Roncobello, in Val Brembana, in provincia di Bergamo. La donna stava raggiungendo un rifugio insieme a un gruppo di amici. Sono stati loro a dare l'allarme verso le 22. Il gruppo era salito a pieni nella zona del rifugio Lago Gemelli. Sulla via del ritorno, gli amici si sono fermati per una breve sosta, ma la 43enne ha proseguito. Quando gli amici sono arrivata all'auto, parcheggiata alle baite di Mezzeno, si sono accorti che la donna non c'era e hanno chiesto aiuto. Alle ricerche hanno partecipato 22 tecnici della VI delegazione orobica del Soccorso alpino, tra cui un sanitario del Cnsas, oltre a carabinieri e vigili del fuoco. E' stato l'elisoccorso di Sondrio dell'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha localizzato dall'alto l'escursionista, caduta in un canale per un centinaio di metri. Per lei non c'è stato nulla da fare: il medico ne ha constatato il decesso e il corpo della donna è stato recuperato e trasportato nella camera mortuaria di Roncobello. L’intervento è terminato poco dopo le 4.00 di stanotte, con il rientro delle squadre. Lo rende noto il Soccorso alpino. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

