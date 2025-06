Monte Porzio Catone, il sindaco Pulcini: “Parte De gustibus ma puntiamo a diventare un hub culturale”

Il sindaco di Monte Porzio Catone, Massimo Pulcini racconta al nostro giornale gli eventi organizzati dall’amministrazione comunale per il mese di giugno e la visone che ha per il futuro prossimo della città, rivolta a uno sviluppo notevolissimo, sia culturale che ambientale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La visione di Massimo Pulcini sul futuro della città

“L’accoglienza è un pregio naturale di Monte Porzio Catone, ai Castelli Romani, che è raggiungibile comodamente sia da Roma, è a 5 minuti dal GRA che da sud verso la Capitale, con l’uscita del suo casello autostradale che ti fa arrivare in un attimo a destinazione e ti accoglie con i suoi vigneti di pregio al confine con Roma e Frascati e che rivelano da subito una vocazione vinicola. Siamo nel Parco regionale dei Castelli Romani.

Dal punto di vista morfologico Monte Porzio ha un territorio eterogeneo, particolarmente bello, caratterizzato soprattutto da due colli: il colle meno urbanizzato è il Monte Tuscolo, che è un fiore all’occhiello per tutti i Castelli Romani, un’area acquisita negli anni ’80 dalla Comunità Montana dei Castelli romani e Prenestini. Il Tuscolo è famoso perché accoglie le rovine dell’antica città di Tusculum, un’area che ha al suo interno un teatro romano, che tra tutti i reperti che stanno emergendo, dagli scavi della scuola spagnola, è senza dubbio il monumento più emblematico e rilevante di questa area archeologica.

Monte Porzio Catone, sempre più promotore di eventi culturali

Un territorio il nostro dove ha vissuto anche la Gens Portia a cui ha appartenuto un nostro nobile concittadino, Marco Porcio Catone, da cui prende il nome la città di Monte Porzio, per diversificarsi, nel 1872, dalla Monte Porzio di Pesaro Urbino, quindi con decreto regio la nostra Monte Porzio diventa Monte Porzio Catone. Marco Porcio è stato primo agronomo della storia per via del suo trattato che si chiama De Agricoltura, che è un'opera in prosa dove egli afferma la superiorità dell'agricoltura dal punto di vista morale, sociale e anche economico.

L'altro colle è il nostro centro storico, una meravigliosa terrazza su Roma, caratterizzato dalla nostra Piazza Borghese che chiamiamo For de Porta, dove si trova Palazzo Borghese e poi nella Piazza del Duomo incontriamo anche la Chiesa di San Gregorio Magno. Questi sono i principali edifici che caratterizzano il nostro bellissimo borgo che amiamo definire, e lo conferma anche la segnaletica, la Città del Vino, e anche la Città del calendario Gregoriano. Nel nostro territorio infatti abbiamo Villa Mondragone, la più grande tra le ville rinascimentali che si trovano tra Monte Porzio Catone, Frascati e Grottaferrata. Villa Mondragone è di proprietà dell'Università di Tor Vergata e qui nel 1582 Papa Gregorio XIII promulga la Bolla Inter gravissimas con la quale viene riformato il calendario giuliano e introdotto appunto il calendario gregoriano che vige in tutto il mondo.

La mostra delle orchidee

Monte Porzio Catone la sua sfida principale la lancia in ambito ambientale e culturale. Lo scorso mese di maggio abbiamo festeggiato la 28esima edizione della Mostra Internazionale delle Orchidee, un fiore che si manifesta in modo spontaneo nei percorsi naturalistici di Monte Tuscolo. L'evento si svolge nel centro storico, all'interno di locali tipici, sono i tinelli distribuiti nel borgo e ha raggiunto una popolarità e un richiamo di caratura internazionale, tanto che appassionati orchidofili definiscono la nostra Mostra come la più importante in Italia. E durante la manifestazione, la nostra diventa una Città giardino con espositori che arrivano da tutta Europa, dal centro e sud America, dall'Asia e naturalmente tanti espositori nazionali.

Arriva De gustibus, dal 5 all’8 giugno

Un altro impegno di cui ci siamo fatti carico è quello di formulare nuove proposte per attrarre visitatori e che siano coerenti con la nostra storia e le nostre tradizioni. E’ da qui che nasce De gustibus, dal 5 all’8 giugno. Una nuova proposta nata lo scorso anno e che ha avuto subito un grande successo di pubblico con migliaia di tagliandi staccati e centinaia di visitatori. Quest’anno, seconda edizione si parte giovedì 5 giugno. E’ una vera e propria piazza dei sapori, all’interno del nostro parco più accogliente, Parco Gramsci che introduce, attraverso via Roma al centro storico e all’interno del quale abbiamo il nostro Museo del Vino che abbiamo inaugurato lo scorso anno e che è stato ospitato alla 57esima edizione del Vinitaly.

De Gustibus coinvolge le attività commerciali locali e del territorio e quest’anno sono tanti gli stand enogastronomici, rappresentati dai nostri ristoranti e non solo. Abbiamo aziende vinicole locali e del territorio. L’ingresso è gratuito, come pure la musica dal vivo che avremo tutte le sere, da giovedì a domenica, le degustazioni private con gli esperti, dimostrazioni di piatti cucinati sul momento, laboratori, tanti giochi per bambini e famiglie. E poi i percorsi per gli amanti dei sentieri naturalistici di Monte Tuscolo. Devo doverosamente ringraziare per questa edizione e per quella dello scorso anno la Regione Lazio e Arsial in particolar modo per averci sostenuto in questa edizione che sono convinto sia ancora migliore rispetto allo scorso anno, perché abbiamo aggiunto una giornata in più, quella di giovedì, alla quale parteciperanno anche rappresentanti istituzionali.

Sarà un fine settimana che ci introdurrà alla stagione estiva, con la chiusura delle scuole e allora mi piace sottolineare che all’interno del parco proprio nei giorno scorsi abbiamo sostituito e rinnovato diversi giochi per bambini con nuove altalene e il tappeto anti trauma.

Gli appuntamenti di giugno 2025 a Monte Porzio Catone

Giugno sarà anche un mese in cui ogni fine settimana ci saranno iniziative da non perdere. Dopo De gustibus infatti avremo la Pro Loco che ci propone il Carnevale estivo, con sfilate allegoriche e musica. E il fine settimana successivo vedremo all’opera, in occasione della Festa Europea della Musica, la nostra bicentenaria banda musicale, che organizza una tre giorni tra concerti e gastronomia. Molte a giugno le iniziative di Villa Mondragone e presso l’area archeologica di Tuscolo.

La cultura si fa anche facendo rete, a proposito di Villa Mondragone, a proposito dell’area archeologica di Tuscolo che abbiamo la fortuna di ospitare. Oggi non possiamo pensare a un progetto culturale senza fare rete e da qui per esempio l’unione d’intenti tra gli 11 Comuni, tra cui c’è Monte Porzio Catone, che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento di Città del Vino 2025, proponendo un cartello di eventi che raccontano storie e tradizioni di un territorio ricco e prestigioso come quello dei Castelli romani.

Il Viaggio del tempo e il Ticket culturale

E l’unione di tanti autorevoli attori culturali significa produrre anche altre nuove idee. Come per esempio il Viaggio del tempo e il Ticket culturale. Che cosa sono? Con il viaggio del tempo abbiamo offerto al turista una proposta in cui è possibile visitare l’Osservatorio Astronomico, Villa Mondragone e il Museo del Vino, un’iniziativa partita nel gennaio scorso e che ha riscontrato un notevole gradimento e che prende vita ogni terza domenica del mese. Abbiamo sempre registrato il pieno dei visitatori con pacchetti per il mattino e per il pomeriggio.

Il Ticket integrato invece è un biglietto unico nato dall’accordo con altre realtà istituzionali, quindi il Comune di Monte Porzio Catone, la Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini e il Comune di Frascati. In questa iniziativa abbiamo coinvolto l’Area Archeologica di Tuscolo, Villa Mondragone, il Museo del Vino e il Museo Tuscolano delle Scuderie Aldobrandini di Frascati. Il biglietto, al costo di 10 euro, è in vendita dal mese di aprile e anche questa proposta riscuote gradimento e partecipazione. Aggiungiamo che una città con tutte queste proposte attrattive deve anche saper accogliere e quindi abbiamo avuto l’esigenza di offrire parcheggi a chi arriva in un’area in cui ce n’era bisogno e noi tra lo scorso anno e quest’anno abbiamo inaugurato più di 100 nuovi posto auto tra l’area del campo sportivo, nella zona Romoli e il parco principale, dove appunto si organizza la manifestazione De gustibus.

Strutturare l’offerta culturale

Un’altra sfida che si pone l’amministrazione è quella di strutturare l’offerta culturale e cioè mettere a dimora le iniziative organizzando nuovi spazi, nuovi luoghi di aggregazione. Da questo punto di vista nasce l’idea del Museo del Vino che abbiamo inaugurato lo scorso anno, nella casa del capostazione c’è una caffetteria, una enoteca e uno spazio dove si promuovono presentazioni di libri con gli autori, corsi di avvicinamento al vino, degustazioni e incontri con i produttori e le aziende del territorio che raccontano le loro esperienze.

Con lo stesso principio stiamo portando avanti i lavori della Casa della Cultura e dell’Accoglienza che vedrà la luce il prossimo anno. E’ un PUI (Piano Urbano Integrato) portato avanti con Città Metropolitana, si tratta di una serie di ambienti appartenenti ad un immobile di proprietà comunale che include al piano superiore, il plesso centenario della scuola primaria che si affaccia su Piazza Borghese. I locali sono complessivamente quattro, il primo già accoglie la nostra bicentenaria banda musicale, e che raggiungi lungo la scalinata della musica, gli altri tre locali sono dismessi da tempo e verranno trasformati e destinati uno a centro ludico ricreativo polivalente, un altro a laboratorio di cucina perché l’obiettivo è quello di divulgare la tradizione culinaria e il quarto tinello ospiterà una scuola di teatro inclusiva per giovani e adulti”.

