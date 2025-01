Monte Soratte, due giovani escursionisti di 20 e 26 anni perdono l’orientamento e si smarriscono

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio dopo esser intervenuto oggi, 26 gennaio 2025, per prestare soccorso a un ciclista romano rimasto ferito durante un’ uscita in mountain bike sul Monte Ripoli, nel territorio comunale di Tivoli, è nuovamente intervenuto per prestare soccorso a due escursionisti rimasti bloccati sul Monte Soratte nel comune di Sant’Oreste in provincia di Roma.

Intorno alle 18:30, la centrale operativa del CNSAS Lazio è stata allertata per segnalare di due giovani di 20 e 26 anni, che si erano avventurati lungo i sentieri del Monte Soratte e, a causa del sopraggiungere del buio, avevano perso l’orientamento rimanendo bloccati.

Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra di terra del CNSAS Lazio, composta da cinque tecnici e da un medico rianimatore che si sono uniti ai volontari della Protezione Civile di Sant’Oreste.

Soccorsi del CNSAS Lazio

Grazie alla sinergia tra le diverse forze in campo, i due escursionisti sono stati rintracciati in una zona impervia del monte nei pressi della Casaccia dei Ladri.

Le loro condizioni di salute erano buone, sebbene spaventati e infreddoliti.

I soccorritori hanno provveduto a fornire ai due giovani le prime cure e li hanno accompagnati in sicurezza fino al loro veicolo.

L’intervento si è concluso intorno alle ore 20:00, con il rientro in base di tutte le squadre.



Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco e i militari dei Carabinieri.