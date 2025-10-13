Montelanico, arrestato un 46enne titolare di bar collegato abusivamente alla rete elettrica

A Montelanico, in provincia di Roma, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo di 46 anni residente nella provincia di Frosinone. L’indagine, che rientra in una più ampia attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio, ha portato alla contestazione nei confronti dell’indagato dell’ipotesi di furto aggravato e continuato di energia elettrica.

L’arresto è stato eseguito a seguito di controlli mirati sul territorio, condotti con il supporto del personale tecnico della società E-distribuzione, incaricata di verificare eventuali anomalie nei consumi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Accertamento del collegamento abusivo

Durante un sopralluogo congiunto tra militari e tecnici, è stato individuato un collegamento abusivo alla rete elettrica pubblica. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe realizzato un by-pass del contatore del proprio locale – un bar di cui è titolare – così da alimentare l’attività senza registrare i consumi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’intervento dei tecnici ha permesso di documentare l’allaccio illecito e di quantificare l’energia sottratta in circa quattro mesi.

Danno economico stimato

Gli accertamenti hanno portato a stimare un danno economico di circa 28.000 euro, valore corrispondente all’energia elettrica sottratta nel periodo considerato. Una cifra rilevante che, secondo quanto riportato dagli inquirenti, evidenzia la gravità della condotta contestata. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il furto di energia non comporta solo conseguenze economiche per la società fornitrice, ma rappresenta anche un problema di sicurezza, poiché i collegamenti abusivi possono determinare malfunzionamenti o incidenti.

Misure adottate

A seguito della scoperta, l’attività commerciale è stata temporaneamente sospesa per consentire agli operatori di E-distribuzione di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto e riportare in sicurezza il contatore.

Il 46enne è stato quindi arrestato e portato davanti all’autorità giudiziaria. Il Tribunale di Velletri ha convalidato l’arresto nella mattinata di ieri, avviando la prosecuzione del procedimento penale.

Prevenzione e controlli

L’operazione si inserisce in una strategia più ampia dei Carabinieri finalizzata al contrasto delle forme di illegalità diffusa e, in particolare, dei reati che incidono sul patrimonio collettivo. L’obiettivo, spiegano i militari, è quello di prevenire condotte che penalizzano i cittadini rispettosi delle regole e di collaborare con i gestori dei servizi pubblici per individuare e fermare le manomissioni.

In linea con questa impostazione, i controlli sul territorio saranno intensificati, in stretta collaborazione con le aziende che gestiscono la distribuzione di energia elettrica e altri servizi essenziali.

Presunzione di innocenza