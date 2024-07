Monteleone Sabino, Sagra delle Fettuccine alla Trebulana 3 e 4 agosto 2024

Il pittoresco borgo di Monteleone Sabino, situato tra Roma e Rieti, si prepara ad accogliere visitatori per la 25esima edizione della Sagra delle Fettuccine alla Trebulana. Quest’anno, l’evento si terrà il 3 e 4 agosto, offrendo un’occasione unica per immergersi nei sapori tradizionali e nella ricca storia locale, sotto il fresco delle propaggini meridionali dei Monti Sabini.

Protagonista della Sagra: Le Fettuccine alla Trebulana

Le Fettuccine alla Trebulana, preparate secondo un’antica ricetta tramandata oralmente, sono il piatto principale della sagra. L’impasto, fatto con farina e uova, viene tirato a mano con un mattarello di legno, un’arte che richiede precisione e maestria. La pasta, una volta pronta, viene condita con un mix di piselli, pomodoro, funghi, prosciutto e pancetta, creando un’esplosione di sapori irresistibili.

Monteleone Sabino proporrà un viaggio all’indietro nel tempo alla riscoperta delle antiche tradizioni, e in particolare di un gustoso primo piatto preparato ancora oggi secondo una ricetta tramandata oralmente per tanti secoli. Le fettuccine alla trebulana si differenziano dalla classica amatriciana, anche se la pancetta potrebbe in qualche modo ricordarla, e dalla boscaiola, anche se i funghi rappresentano uno degli ingredienti principali.

Per realizzarla vengono impastate farina e uova, poi la sfoglia viene tirata a mano con il mattarello di legno: piselli, pomodoro, funghi, prosciutto e pancetta sono il condimento ideale di questo gustoso piatto che sarà servito per due sere consecutive a partire dalle 19.

In alternativa, per i vegetariani, saranno disponibili le Fettuccine Aglio e Persa, un piatto semplice ma gustoso che sorprenderà i palati con un ingrediente segreto.

Monteleone Sabino

Non solo Fettuccine

Oltre alle famose fettuccine, la sagra offre una varietà di piatti tradizionali monteleonesi, esaltati dal rinomato olio extravergine di oliva della Sabina. I visitatori potranno gustare secondi piatti locali, un contorno a sorpresa e le deliziose ciambelline all’anice.

Intrattenimento e Cultura

La manifestazione sarà arricchita da spettacoli musicali che animeranno le serate, mentre i visitatori potranno passeggiare tra le bancarelle del mercatino di artigianato e prodotti tipici, scoprendo tesori nascosti e gustosi.

Un tuffo nella storia

Per chi desidera esplorare ulteriormente, Monteleone Sabino offre numerosi siti storici. I resti di Trebula Mutuesca, l’antica città sabino-romana, raccontano la storia di un’epoca fiorente nel I secolo a.C. Da non perdere sono l’Anfiteatro romano, il museo comunale e il Santuario di Santa Vittoria, con la sua splendida chiesa romanica e le catacombe.

La leggenda di Santa Vittoria, patrona del paese, aggiunge un tocco di mistero e fascino alla visita. Si narra che la Santa, convertitasi al cristianesimo sotto l’Imperatore Decio, scacciò un drago con la forza della fede, convincendo così la popolazione a convertirsi. Nonostante la fama acquisita, Vittoria fu martirizzata per la sua fede e sepolta nella grotta del drago, dove ancora oggi l’erba non cresce.

La Sagra delle Fettuccine alla Trebulana non è solo un evento gastronomico, ma un vero e proprio viaggio nella cultura, nella storia e nei sapori di Monteleone Sabino. Un’occasione imperdibile per chi desidera trascorrere un fine settimana all’insegna del relax, del buon cibo e della scoperta di antiche tradizioni.

Non perdete l’appuntamento del 3 e 4 agosto e lasciatevi conquistare dalla magia di Monteleone Sabino e dalle sue delizie culinarie. Buon appetito e buon divertimento!

Cosa vedere

L’Anfiteatro Romano, recentemente messo in luce in maniera quasi integrale e il Santuario di Santa Vittoria, con la splendida chiesa romanica e le catacombe che ne costituiscono il primo elemento storico e archeologico; e ancora il Museo civico e archeologico e i resti della città di Trebula Mutuesca,

Nei dintorni

Casaprota, Poggio Moiano e Scandriglia.

Come arrivare

Prendere l’autostrada del Sole A1 in direzione Roma, seguire la direzione Rieti, Grande Raccordo Anulare, Roma Nord, uscire a Fiano Romano e seguire le indicazioni per la SS 4 Salaria in direzione Rieti, attraversare Borgo Santa Maria, svoltare sulla SR 314 in direzione di Monteleone Sabino.

