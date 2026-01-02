Monterotondo, blitz dei Carabinieri contro lo spaccio: 4 arresti e sequestrati cocaina e contanti

Monterotondo torna al centro dell’attenzione dopo un’operazione dei Carabinieri che, nel corso di controlli rafforzati sul territorio, ha portato all’arresto in flagranza di quattro persone e al sequestro di droga e denaro. L’intervento, eseguito dalla Sezione Radiomobile della Compagnia locale, si inserisce nell’intensificazione dei servizi avviata anche per il periodo dell’anno, con l’obiettivo di prevenire reati e garantire maggiore sicurezza nei centri abitati.

Monterotondo, blitz dei Carabinieri contro lo spaccio: cosa è accaduto nella notte

I fatti risalgono alla notte del 29 dicembre, con prosecuzione sino alle prime ore del 30. Durante un pattugliamento, i militari hanno notato due autovetture ferme ai margini di una stradina del centro, con più persone a bordo: una situazione che ha insospettito la pattuglia e fatto scattare i controlli. Da lì è partita una verifica accurata, culminata in sequestri e arresti immediati. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Monterotondo, blitz dei Carabinieri contro lo spaccio: la droga nascosta in un libro

Nella prima utilitaria è stato identificato un cittadino tunisino di 39 anni, trovato con alcune dosi di sostanza stupefacente. La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire ulteriore droga occultata in modo ingegnoso: all’interno di un libro, modificato con un vano ricavato appositamente. Un dettaglio che, secondo quanto ricostruito dai militari, evidenzia modalità di occultamento pensate per eludere i controlli e velocizzare eventuali cessioni.

Monterotondo, blitz dei Carabinieri contro lo spaccio: nell’altra auto cocaina, mannite e bilancino

Accanto alla prima vettura, nella seconda auto parcheggiata lì vicino, si trovavano un uomo e una donna conviventi, di 51 e 48 anni, insieme al figlio ventunenne della donna. Anche per loro sono scattati accertamenti: i tre sono stati trovati con alcuni grammi di cocaina, un piccolo quantitativo di mannite (sostanza spesso usata per il taglio dello stupefacente), un bilancino di precisione e 500 euro in contanti. Elementi che, nel quadro complessivo, hanno portato gli investigatori a ritenere sussistenti i presupposti per l’arresto in flagranza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Monterotondo, blitz dei Carabinieri contro lo spaccio: arresti domiciliari e iter giudiziario

Complessivamente i Carabinieri hanno sequestrato oltre 35 grammi di cocaina e la somma di 500 euro. I quattro soggetti, che risultano conviventi in un comune della provincia di Roma, su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa delle determinazioni del Giudice del Tribunale di Tivoli. Come previsto, gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti sino a sentenza definitiva. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Monterotondo, blitz dei Carabinieri contro lo spaccio: controlli sul territorio e ricadute sulla sicurezza

L’operazione viene indicata come il risultato della costante attività di controllo del territorio svolta dalla Compagnia di Monterotondo. Il contrasto allo spaccio resta una priorità anche per gli effetti che questo tipo di reato può avere sulla vita quotidiana: dallo scambio rapido in strada all’aumento del rischio di episodi collegati, come furti e danneggiamenti, spesso legati al bisogno di denaro immediato. In questa cornice, i controlli mirati e la presenza visibile delle pattuglie diventano un segnale di presidio e un deterrente, soprattutto nei punti sensibili e nelle fasce orarie notturne.