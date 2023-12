Monza-Juve 1-2, Rabiot e la vendetta contro Gagliardini

(Adnkronos) – Nel finale di Monza-Juventus succede di tutto e la partita, vinta 2-1 dai bianconeri in extremis, prosegue sui social. Al 92’, dopo il pareggio brianzolo firmato da Valentin Carboni, le telecamere ‘beccano’ il gesto di Roberto Gagliardini: il centrocampista del Monza, prima di festeggiare con i suoi compagni, va ad esultare in faccia al bianconero Adrien Rabiot. Un eccesso che finisce per costare caro ai brianzoli. La Juve riparte con un’azione proprio di Rabiot che serve a Federico Gatti il pallone per il definitivo 2-1. Vendetta servita sul campo e, dopo, sui social. Le immagini dello ‘show’ di Gagliardini rimbalzano su X e vengono ampiamente commentate dai tifosi bianconeri. Su Instagram è Rabiot a chiudere la discussione: “Impara sempre a rimanere umile perché finché l’arbitro non ha fischiato la fine della partita tutto è ancora possibile. Ricordati di questo”, scrive il francese. Nessun dubbio sul destinatario del messaggio, visto che a caratteri cubitali si legge ‘Gagliardini’. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

