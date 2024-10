Monza-Roma 1-1: Dovbyk illude, pareggia Mota

Soulé Monza-Roma (© AS Roma Official X Page)

Monza-Roma segna la prima non-vittoria in campionato della gestione Juric, relegando la squadra giallorossa ancora a metà classifica. Il Monza non si sblocca alla voce vittorie ma muove la classifica e non è più ultimo in solitaria.

Monza-Roma: la cronaca del primo tempo

Juric per Monza-Roma cambia mezza squadra a meno di 72 ore dalla sconfitta patita in terra svedese. Out dalla lista dei convocati Dybala (noia muscolare) e Hummels (sindrome influenzale e febbre alta) il tecnico croato cambia completamente mediana (dentro Kone e Cristante) e parte dell’attacco con Pellegrini che torna titolare al fianco di Soulé e dietro a Dovbyk. Torna in panchina anche Zalewski, definitivamente reintegrato. Nesta, in bilico visto che il Monza è l’unica squadra ancora a secco di vittorie in serie A, deve fare a meno del portiere titolare, Turati, fuori nell’ultimo minuto. Dentro il classe 2001 Pinzignacco. Formazione speculare con Maldini e Pessina ad agire dietro a Djuric.

Una Roma asfissiante, con gestione della palla e pressing alto, non fa uscire il Monza dalla propria metà campo. Al quarto d’ora Roma avanti ma gol annullato: dal limite Kone trova il palo e sulla respinta si avventa Dovbyk che scarica in rete ma l’ucraino è in posizione irregolare per una gamba. Il Monza risponde subito con una grande occasione: cross in mezzo per Pessina che fa la sponda per Maldini, mancino di prima intenzione e il riflesso di piede di Svilar salva la Roma

Al 20’ il ritorno in campo di Zalewski a causa dell’infortunio muscolare di El Shaarawy, ma la Roma ha due ghiotte occasioni con Pellegrini, prima da fuori con l’esterno destro (palla fuori di poco) poi pescato in area da un filtrante di Cristante, ma stringe troppo il piattone. Roma pericolosa anche con Kone, uno dei migliori del primo tempo: il francese recupera palla dal limite e ci prova ancora da fuori, con deviazione di difensore e portiere monzese pallone che sfiora il palo. La partita si accende col Monza che trova ora qualche sortita e mette in apprensione la Roma soprattutto con i movimenti di Pessina, ma risultato che fermo sullo 0-0 all’intervallo.

Nella ripresa il botta e risposta: dopo Dovbyk arriva Mota

Il secondo tempo ricomincia ancora con la Roma che ha il predominio del gioco, ma che sembra creare pericoli più concreti complici gli spazi lasciati dal Monza. Al 56′ la combinazione Dovbyk-Pellegrini con il capitano giallorosso che da posizione favorevole calcia col piede meno forte e centrale. Due minuti dopo è Dovbyk che scambia con Soulé e viene lanciato a campo aperto. L’ucraino ha però troppa fretta e col corpo un po’ all’indietro calcia altro. Due minuti ancora però arriva l’occasione giusta e la Roma passa. Il capocannoniere della Liga riceva palla in verticale, si libera col fisico dal marcatore ed entra in area, non tira subito cercando spazio per il tiro, sembra perdere il tempo ma poi trova il corridoio giusto per incrociare col mancino. Terzo gol in campionato per un gol con tutti gli elementi da centravanti puro.

GRANDE GOL DI ARTEM DOVBYK! 1-0 PER NOI!



DAJE ROMA!#MonzaRoma 0-1 pic.twitter.com/NCFiNgFeGl — AS Roma (@OfficialASRoma) October 6, 2024

Nesta ricorre alla panchina con un cambio offensivo, dentro Dani Mota per Bianco e il cambio è efficace. A metà ripresa il Monza pareggia la partita con il neoentrato da 7 minuti: Carboni da sinistra suggerisce un tiro-cross basso e velenoso su cui Svilar sfiora e la palla arriva sul secondo palo dove il portoghese appoggia in rete. Il gol dà una scossa ulteriore alla Roma che si ributta avanti, protagonista Manu Kone. Il francese ci prova da fuori e poi ha una grande occasione dentro area servito da Dovbyk, il suo destro non gira a sufficienza e la palla esce di poco. Juric butta dentro anche Shomurodov e Baldanzi ma il forcing finale è inutile: finisce 1-1 a Monza per un pari che accontenta più la squadra di casa.

Monza-Roma: il tabellino della partita

MONZA (3-4-2-1): Pinzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Pereira (73’ D’Ambrosio), Bondo, Bianco (63’ Mota), Kyriakopoulos; Maldini (88’ Caprari), Pessina; Djuric. All. Nesta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino (71’ Hermoso); Celik (86’ Baldanzi), Kone, Cristante, El Shaarawy (20’ El Shaarawy); Soulé (71’ Pisilli), Pellegrini (86’ Shomurodov); Dovbyk. All. Juric

Marcatori: 61’ Dovbyk, 70‘ Mota

Ammoniti: 26’ Soulé, 60’ Kyriakopoulos, 91’ Djuric, 93’ D’Ambrosio

Arbitro: La Penna; Assistenti: Scatragli, Moro; Quarto Uomo: Prontera; VAR: Aureliano; A-VAR: Meraviglia.

Recupero: 4 ’ primo tempo, 5’ secondo tempo