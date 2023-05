Morta 95enne colpita con taser da agente in casa riposo australiana

(Adnkronos) – E' morta Clare Nowland, la donna di 95 anni che era stata colpita con il taser da un agente di polizia in una casa di riposo in Australi

a. La vittima era stata gravemente ferita all'alba di mercoledì scorso, dopo l'intervento della polizia, allertata da una segnalazione secondo la quale la donna, che si muoveva con un deambulatore, vagava nella casa di riposo ''armata'' di un coltello da cucina. La donna è deceduta "circondata dalla famiglia e dai suoi cari", ha dichiarato la polizia del New South Wales in una nota. L'agente di polizia che l'ha colpita, 33 anni, è stato accusato di aggressione e all'inizio di luglio dovrà presentarsi in tribunale. Nel frattempo l'uomo, che ha sparato mentre l'anziana si avvicinava a lui ''a passi lento'' come ha ricostruito la polizia, è stato sospeso dal servizio. Nowland viveva in una casa di cura nella città di Cooma, a circa 114 chilometri a sud di Canberra. Dopo essere stata colpita con il taser la donna è caduta a terra, ha battuto la testa e subito una grave emorragia cerebrale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata