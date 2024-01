Morta a 69 anni Cindy Morgan, star del film Disney ‘Tron’

(Adnkronos) – E' morta Cindy Morgan. L'attrice, nota soprattutto per i suoi ruoli nei film 'Palla da golf' e 'Tron', è deceduta per cause naturali nella sua casa di Lake Worth Beach, in Florida: aveva 69 anni. Il decesso è avvenuto il 30 dicembre ed è stato confermato dall'ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach alle riviste "The Hollywood Reporter" e "Variety". Morgan aveva raggiunto la notorietà per la sua interpretazione della bionda Lacey nella commedia sportiva del 1980 "Palla da golf" di Harold Ramis, con Bill Murray, Chevy Chase e Rodney Dangerfield. Dopo aver partecipato a serie tv come "Love Boat", "Vegas" e "Chips", Morgan ha recitato nel film Disney "Tron" (1982) di Steven Lisberger nel ruolo della programmatrice di computer Lora Baines e di Yori, il suo alter-ego nel mondo generato dal computer della pellicola di fantascienza. È tornata nel mondo di "Tron" come voce di Ma3a nel videogioco "Tron 2.0" uscito nel 2003. Morgan ha recitato in numerose serie tv tra gli anni '80 e '90, tra le quali "L'uomo di Singapore", "Poliziotti alle Hawaii", "Professione pericolo", "Disneyland", "Hunter", "Il giustiziere della strada" e "Matlock". Morgan ha avuto anche ruoli ricorrenti nella soap opera "Falcon Crest", andata in onda dal 1981 al 1990: ha interpretato Gabrielle Short e Lori Chapman. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

