Morto Armando Sommajuolo, volto storico di La7: aveva 70 anni

(Adnkronos) – Morto il giornalista Armando Sommajuolo, volto storico di Tmc e di La7 poi. "Stamattina se ne è andato Armando Sommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari", ha scritto sui social Enrico Mentana. Nato a Roma nel 1953, aveva iniziato la sua carriera nel 1976. Sommajuolo ha condotto i principali tg della rete e programmi di approfondimento.

