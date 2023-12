Morto di Covid Mario Valdemarin, l’attore aveva 97 anni

(Adnkronos) – Aveva preso il Covid, a quanto apprende l'Adnkronos, l'attore Mario Valdemarin, morto questa mattina all'ospedale Umberto I di Roma all'età di 97 anni. Valdemarin era ricoverato dal 5 dicembre nel reparto di Malattie infettive del policlinico capitolino. Stamattina presto le sue condizioni si sono aggravate per le conseguenze del virus, l'attore è poi morto intorno alle 9.30. La salma si trova nella camera mortuaria dell'Umberto I. I funerali di Valdemarin, grande interprete teatrale cresciuto alla scuola di Giorgio Strehler e protagonista di molti film in costume del periodo d'oro di Cinecittà 'Hollywood sul Tevere' e di numerosi sceneggiati Rai, si terranno domani, mercoledì 13 dicembre, alle ore 15, nella chiesa romana di San Bellarmino nel quartiere Parioli. Secondo gli ultimi dati disponibili, nella settimana 30 novembre-6 dicembre sono stati 307 i decessi da Covid in Italia. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata