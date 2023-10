Morto Mark Goddard, star di Lost in Space e General Hospital aveva 87 anni

(Adnkronos) – L'attore statunitense Mark Goddard, che ha interpretato il maggiore Don West, irascibile pilota dello Jupiter 2 nella serie tv di avventure fantascientifiche degli anni '60 "Lost in Space – Perduti nello spazio", è morto all'età di 87 anni martedì 10 ottobre a Hingham, nel Massachusetts. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Evelyn Pezzulich a "The Hollywood Reporter". Goddard aveva lavorato regolarmente nelle serie televisive "Johnny Ringo", "I detectives" e "Perry Mason" quando il suo agente gli chiese di salire a bordo del nuovo "Lost in Space", creato e prodotto da Irwin Allen tra il 1956 e il '68. Il telefilm di fantascienza ruotava attorno alle avventure della famiglia Robinson: il professor John Robinson (Guy Williams), la moglie biochimica Maureen (June Lockhart) e i loro figli Judy, Penny e Will (Marta Kristen, Angela Cartwright e Billy Mumy). A bordo della navicella spaziale c'erano anche il maggiore West, un clandestino, il dottor Zachary Smith (Jonathan Harris) e un robot (progettato da Robert Kinoshita del "Pianeta proibito", interpretato da Bob May e doppiato da Dick Tufeld). La loro missione di colonizzazione spaziale, iniziata nell'ottobre 1997, va storta quando la loro navicella spaziale viene mandata fuori rotta dal maldestro Dr. Smith. Nel 1998 l'attore è apparso nel film "Lost in Space – Perduti nello spazio" di Stephen Hopkins. In seguito Charles Harvey Goddard – nato il 24 luglio 1936 a Lowell, nel Massachusetts – ha recitato nelle serie tv "Barnaby Jones", "Una vita da vivere", "The Doctors" e "General Hospital" dove è stato per anni uno dei personaggi ricorrenti. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

