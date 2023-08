Mostra del Cinema di Venezia 2023, programma Apertura mercoledì 30 agosto

(Adnkronos) – E' 'Comandante', diretto da Edoardo De Angelis, con Pierfrancesco Favino, il film d'apertura, in prima mondiale in Concorso, dell'80esima Mostra del Cinema di Venezia (30 agosto – 9 settembre 2023). Sarà proiettato nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido nella serata di apertura di mercoledì 30 agosto. Prima il cast sfilerà sul red carpet. Alle 19 inizierà la cerimonia di inaugurazione di Venezia 80, alla presenza del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. A condurre sarà l'attrice Caterina Murino, madrina del festival. Interverranno il presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, e il direttore della Mostra, Alberto Barbera. Durante la cerimonia sarà consegnato alla regista Liliana Cavani il Leone d'oro alla carriera. Nel pomeriggio, alle ore 16, in Sala Darsena, sarà presentato Fuori Concorso 'L'ordine del tempo', il suo nuovo film di Liliana Cavani liberamente ispirato all'omonimo libro di Carlo Rovelli (Adelphi). Alle 12.15 si terrà la conferenza stampa di apertura della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica con la presentazione delle giurie di Venezia 80, Orizzonti, Venezia Opera Prima 'Luigi De Laurentiis' e Venezia Classici. (dall'inviato Paolo Martini) —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

