Mostra del Cinema di Venezia, al via la cerimonia di premiazione

Al via la cerimonia di premiazione dell'80° edizione della Mostra del Cinema di Venezia 2023. "È stato meraviglioso trovare un pubblico così presente in tutte le sale dalla mattina alla notte. È la conferma di una cosa che le sale cinematografiche ci insegnano da sempre: tutte queste storie hanno senso se tutti abbiamo il coraggio di sognare seduti fianco a fianco". Così la madrina Caterina Murino ha aperto la cerimonia in Sala Grande. Vestita in abito blu Armani, l'attrice sarda su commuove: "Grazie a tutti voi che continuate a farci sognare". L'esordio alla regia di Micaela Ramazzotti con 'Felicità', proposto nella sezione Orizzonti Extra della Mostra di Venezia, ha ricevuto il Premio degli Spettatori – Armani Beauty. Il regista romano Enrico Maria Artale si è aggiudicato il Premio per la Migliore Sceneggiatura della sezione Orizzonti con il film 'El Paraíso', diretto dallo stesso Artale. L'attrice, cantante e presentatrice televisiva colombiana Margarita Rosa De Francisco si è aggiudicata il Premio per la migliore interpretazione femminile della sezione Orizzonti della Mostra di Venezia per il film 'El Paraíso' del regista romano Enrico Maria Artale. 'Una sterminata domenica' del regista di Ardea (Roma) Alain Parroni ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria Orizzonti.

