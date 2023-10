MotoGp Australia, vince Zarco davanti a Bagnaia. Martin crolla nel finale, quinto

(Adnkronos) – Johann Zarco centrando la prima vittoria in MotoGP al Gran Premio d'Australia 2023. In un giro finale da brividi sulla pista di Phillip Island, il pilota della Ducati Pramac trionfa superando il compagno di squadra Jorge Martin che va in crisi di gomme e da leader della gara chiude in quinta posizione. Secondo posto per Francesco Bagnaia. Fabio Di Giannatonio, terzo, completa la tripletta Ducati. Bagnaia allunga in vetta al Mondiale: ventisette punti di vantaggio su Martin. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

