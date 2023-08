MotoGp Austria 2023, Bagnaia vince oggi con Ducati

(Adnkronos) – Pecco Bagnaia vince il Gp dell’Austria 2023. Il pilota della Ducati, campione del mondo MotoGp e leader della classifica iridata, trionfa oggi completando il weekend perfetto dopo il successo di ieri nella gara sprint. Bagnaia, alla quinta vittoria stagionale, precede la Ktm del sudafricano Brad Binder e la Ducati di Marzo Bezzecchi, terzo davanti al compagno di team Luca Marini. Bagnaia, al 50esimo piazzamento sul podio in carriera, prende ulteriormente il largo in classifica generale. Il campione del mondo sale a 251 punti, 62 in più di Jorge Martin, secondo. Incalza Bezzecchi è terzo a 68 punti dalla vetta. MOTO 2 E MOTO 3 Celestino Vietti (Fantic Motor) vince il Gp d’Austria nella classe Moto2 precedendo lo spagnolo Pedro Acosta (Ajo). Nella classe Moto3, Denis Oncu trionfa al fotofinish battendo Daniel Holgado, leader della classifica. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

