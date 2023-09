MotoGp Barcellona, Bagnaia in pole con Ducati

(Adnkronos) – Pecco Bagnaia conquista la pole position classe MotoGp del Gp di Catalogna 2023, sul tracciato di Barcellona. Il campione del mondo, leader del Mondiale con la Ducati, nelle qualifiche è il più veloce con il giro record in 1'38"639. Bagnaia partirà davanti alle Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaro (1'38''743), protagonista ieri nelle prove libere, e del portoghese Miguel Oliveira (1'38''748). Quinto tempo per la Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales (1'38''772), seguito dalle Pramac del connazionale Jorge Martin (1'38''797) e del francese Johann Zarco (1'38''858). Decimo tempo per Marco Bezzecchi (1'39''368) con la Ducati del team Mooney VR46. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

