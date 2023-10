MotoGp Giappone, Martin vince e Bagnaia secondo in gara dimezzata per pioggia

(Adnkronos) –

La pioggia dimezza la gara MotoGp del Gp del Giappone 2023 a Motegi oggi, 1 ottobre 2023. Lo spagnolo Jorge Martin vince davanti alla Ducati di Pecco Bagnaia e alla Honda del connazionale Marc Marquez. Le condizioni meteo costringono gli organizzatori a sospendere la prova dopo 12 dei 24 giri: i tentativi di far ripartire la gara si rivelano vani, classifica congelata al momento dello stop e vittoria di Martin. La pioggia fa saltare il banco al via e tutti, nel corso del primo giro, rientrano ai box per cambiare moto. I primi 5 giri, con un errori di Martin nella terza tornata, sono una lunga fase di assestamento su un tracciato insidioso. Le gerarchie si vanno progressivamente definendo e nel sesto giro Martin, di prepotenza, si riprende la prima posizione, seguito da Bagnaia e Bezzecchi. Le condizioni meteo peggiorano, nel decimo dei 24 giri l'intensità della pioggia aumenta sensibilmente e i piloti cominciano a chiedere lo stop: bandiera rossa, gara sospesa. Dopo una ventina di minuti di attesa, si prova a ripartire con il warm up. I piloti segnalano che è impossibile continuare. Stop definitivo, vince Martin. Il thailandese Sonkiat Chantra, partito dalla pole position, vince nella classe Moto 2 precedendo il giapponese Ai Ogura e lo spagnolo Pedro Acosta. L'iberico consolida il primato in classifica generale con 252 punti e con 50 lunghezze di vantaggio su Tony Arbolino (202), oggi undicesimo al traguardo. Terzo il britannico Jake Dixon a quota 159. Nella classe Moto 3, vittoria dello spagnolo Jaume Masia che con la sua Honda precede la Husqvarna del giapponese Ayumu Sasaki e la Ktm del connazionale Daniel Holgado. Quarto Stefano Nepa, sempre su Ktm. Mausia si prende il primo posto nella classifica generale con 199 punti, tallonato da Sasaki (193) e Holgado (190).

