MotoGp India, Spagna domina Moto2 e Moto3

(Adnkronos) – Lo spagnolo Jaume Masia ha vinto il Gp dell'India 2023 nella classe Moto3. L'iberico, in sella alla Honda, ha preceduto i giapponesi Kaito Toba (Honda) e Ayumu Sasaki (Husqvarna). Quarto posto per lo spagnolo Daniel Holgado (Ktm). La vittoria consente a Masia di agganciare Holgado in vetta alla classifica iridata con 174 punti, Sasaki è staccato di una sola lunghezza. Vittoria spagnola anche nella Moto2, con il successo di Pedro Acosta davanti a Tony Arbolino e allo statunitense Joe Roberts. Acosta allunga nel Mondiale 2023 con 236 punti. Arbolino è secondo a quota 197.

