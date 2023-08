MotoGp Silverstone 2023, Bezzecchi in pole sotto il diluvio

(Adnkronos) – Sotto il diluvio di Silverstone Marco Bezzecchi con la Ducati del Mooney VR46 Racing Team, nonostante una caduta nel finale, ha conquistato la pole position nel Gp della Gran Bretagna di MotoGp con il tempo di 2'15"359. Il pilota italiano precede Jack Miller in sella alla Red Bull KTM Factory Racing e Alex Marquez con la Ducati del Gresini Racing MotoGp. "Le condizioni cambiano da un tratto all'altro del circuito, non è semplice", dice Bezzecchi a Sky Sport dopo la sessione condizionata dalla pioggia. Quarta la Ducati di Francesco Bagnaia: anche il leader del Motomondiale, campione del mondo in carica, cade nel finale della sessione e non riesce a completare l'ultimo assalto alla pole. Solo 11esimo Franco Morbidelli con la Yamaha, seguito da Enea Bastianini che partirà 13°, Marc Marquez che scatterà 14° e Fabio Quartararo appena 22° e ultimo dello schieramento. Nel pomeriggio, alle 16, la Sprint Race. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

