MotoGp Thailandia 2023, Martin comanda prime prove libere e Bagnaia indietro

(Adnkronos) – Jorge Martin su Ducati è stato il più veloce nelle prime prove libere del MotoGp di Thailandia 2023, Pecco Bagnaia insegue a distanza. Il pilota iberico della Pramac Racing ha sfruttato la gomma media posteriore – l'alternativa è la gomma dura – e ha girato in 1'30''520 lasciandosi alle spalle 3 connazionali nei primi collaudi del weekend. Martin ha preceduto l'Aprilia di Maverick Vinales (1'30''758), la Ktm di Pol Espargaro (1'31''012) e la Aprilia di Aleix Espargaro (1'31''171). Partenza in sordina per Pecco Bagnaia. Il campione del mondo e leader del Mondiale, in sella alla Ducati ufficiale, nella prima sessione del fine settimana non è andato oltre il decimo tempo (1'31''507).

