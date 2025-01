Motori diesel, da oggi parte il BLOCCO totale | In questi posti ti tocca camminare a piedi: l’auto va demolita subito

Stop per i motori a diesel, con questo blocco milioni di automobilisti potrebbero ritrovarsi a piedi. Tutti i dettagli.

Acquistare un auto, oltre il suo costo iniziale, vuol dire anche tenere in considerazione due opzioni fondamentali ovvero il motore a diesel o benzina.

In realtà soprattutto negli ultimi anni, a diffondersi ci sarebbe una terza opzione riguardante il motore elettrico ma sono ancora tanti i dubbi legati a questa tipologia tra cui il costo di un veicolo green.

Basti pensare che per acquistare una macchina diesel e a benzina si parte rispettivamente da 9 mila euro e 12 mila euro, mentre per un veicolo elettrico occorrono più di 20 mila euro. Una differenza significativa per le famiglie che devono comprare un’auto.

Nonostante diesel e benzina risultino più inquinanti, rimangono la scelta preferita dagli automobilisti soprattutto in termini prestazioni. Eppure, un divieto importante potrebbe ribaltare completamente questa preferenza.

Addio ai motori a diesel e benzina

La decisione ufficiale arriva proprio dal Parlamento europeo che ha dato il via libera allo stop delle auto a benzina e diesel dal 2035. Come riporta mamelipalestrina.it, in Europa sarà vietato vendere veicoli a motore termico alimentati a benzina, diesel, gpl e con motori ibridi. Ciò vuol dire che tutte le auto di questo tipo dovranno lasciare il posto ai mezzi elettrici al termine del ciclo di vita. In ogni caso è bene fare un’importante precisazione. Le auto attualmente in circolazione con motore diesel o benzina potranno continuare ad essere utilizzate anche dopo il 2035. Le nuove regole, infatti, non prevedono l’obbligo di circolare con mezzi elettrici entro l’anno. La macchina potrà circolare fino alla fine del ciclo di vita e poi si sarà costretti a comprare un veicolo elettrico.

Facendo un semplice calcolo, se si acquista oggi un’auto e si considera che la durata media è di 15/20 anni, entro il 2050 la maggior parte dei mezzi sarà elettrico. E’ bene anche ricordare che il 2050 è l’anno in cui l’Europa dovrà diventare il primo continente con zero emissioni al mondo.

In questo posto è già scattato il divieto

Con largo anticipo, per essere precisi ben 25 anni anni, c’è una nazione che ha già dato lo stop ai motori a benzina e diesel. Parliamo della Norvegia. Dal 1° gennaio è stata vietata l’immatricolazione di auto a benzina e diesel, si potranno vendere solo auto elettriche entro la fine del 2025.

I norvegesi infatti, hanno già avviato la transizione green senza problemi e proprio a settembre 2024 la Federazione norvegese delle strade ha riferito come il numero di auto elettriche fosse superiore rispetto a quello dei veicoli a benzina.