Mourinho cita Cicerone: “Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione”

(Adnkronos) – José Mourinho rompe il silenzio all'indomani della decisione di non parlare al termine della partita all'Olimpico tra Roma e Fiorentina. "Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione secondo Marco Tullio Cicerone, vecchia saggezza romana", ha scritto il tecnico giallorosso su Instagram, il giorno dopo il match che i capitolini hanno chiuso in 9 per le espulsioni di Zalewski e Lukaku e dopo la conseguente diserzione della dirigenza romanista dalla conferenza stampa di fine partita.

Il post è corredato da quattro foto, ognuna con didascalia: la frase di Cicerone è a commento di quella dell'intervento di Kayode su Zalewski. Nella prima il mister dice a Burdisso "i fratelli sono sempre i fratelli"; nella seconda ringrazia la curva sud per lo striscione "Mourinho romanista a vita"; l'ultima contiene il bigliettino consegnato al raccattapalle e da consegnare a Rui Patricio commentando "questo ero io 50 anni fa. Ben fatto, ragazzo".

© Riproduzione riservata