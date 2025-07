Raffica di controlli nel weekend

La movida estiva di Ostia e Fregene, località balneari sulla costa laziale, è finita sotto la lente dei Carabinieri che, nel corso di un'intensa attività di controllo del territorio, hanno tracciato un bilancio significativo: due persone arrestate, quattro denunciate a piede libero e sei giovani segnalati al Prefetto come assuntori di sostanze stupefacenti. Oltre 1.400 conducenti sono stati sottoposti al precursore dell'alcol-test, nell'ambito di un'operazione che mira a garantire la sicurezza nelle zone a maggiore afflusso di residenti e turisti.

Contro lo spaccio e reati predatori

Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno intensificato la loro presenza lungo le principali arterie stradali e nei luoghi di ritrovo della movida, con risultati tangibili. A Roma Acilia, i militari hanno arrestato un 25enne italiano sorpreso in flagranza di reato a bordo di un'auto a noleggio. L'uomo aveva con sé 48 involucri termosaldati contenenti cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per lo smercio.

A Ostia, invece, i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato un cittadino cileno destinatario di un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio. L'uomo è stato individuato durante un controllo di routine e immediatamente trasferito in carcere. Controlli a Fregene

Abbandono di rifiuti e porto abusivo di armi

Non solo spaccio e reati predatori: l'operazione ha interessato anche il fenomeno dell'abbandono illecito di rifiuti. A Roma Ponte Galeria, tre cittadini romeni sono stati denunciati perché gravemente indiziati di aver scaricato in strada circa tre metri cubi di materiale truciolato proveniente da mobili dismessi. Il conducente dell'autocarro è stato inoltre deferito per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, dopo che sotto il sedile è stata rinvenuta una mazza da baseball priva di giustificato motivo.

Alcol e droga alla guida

L’attività di controllo alla circolazione stradale ha portato a denunciare un motociclista sorpreso a circolare senza casco. L’uomo è risultato positivo all’alcol-test con un tasso superiore ai limiti consentiti. Non solo: durante la perquisizione personale è stata rinvenuta una dose di cocaina destinata all’uso personale, motivo per cui è stato segnalato al Prefetto come assuntore.

Giovani segnalati per uso di stupefacenti

La movida notturna di Ostia e Fregene ha rivelato anche un preoccupante consumo di droghe leggere e pesanti tra i più giovani. Altri cinque ragazzi sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e crack. Anche per loro è scattata la segnalazione al Prefetto, un provvedimento amministrativo che potrebbe comportare la convocazione per colloqui e eventuali sanzioni accessorie. Controlli dei Carabinieri

Tolleranza zero per chi guida in stato di ebbrezza

Complessivamente sono stati 1.410 i conducenti sottoposti al precursore dell’alcol-test nel fine settimana. L’obiettivo dichiarato dei Carabinieri è scoraggiare comportamenti pericolosi alla guida e garantire la sicurezza stradale in un periodo dell’anno in cui l’afflusso verso le località balneari aumenta sensibilmente.

Prevenzione e sicurezza

L’attività di controllo rientra in un più ampio piano di sicurezza messo in atto nella Capitale per l’estate 2025, volto a prevenire non solo episodi di microcriminalità, ma anche situazioni di degrado urbano e abusi legati al consumo di alcol e sostanze stupefacenti.

