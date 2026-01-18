Movida Roma Est: 14enne fermato con 5 coltelli, tirapugni, storditore elettrico, manganello, pistola e droga

Ieri sera, 17 gennaio 2026, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Centocelle, Alessandrino, Casilino, Osteria del Curato e Statuario, in pieno contesto movida.

L’intervento, svolto secondo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini e condivise nel Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha portato complessivamente a un arresto e a sei denunce, oltre a sanzioni e verifiche su persone e veicoli.

Movida a Roma Est, controlli rafforzati: il piano indicato in Prefettura

L’operazione nasce da un obiettivo dichiarato: alzare la soglia di attenzione su illegalità diffusa, microcriminalità, spaccio e comportamenti che, nelle ore serali e notturne, cambiano il volto di alcune zone ad alta frequentazione. Centocelle e l’asse Casilina-Appia, con le piazze della socialità e le arterie commerciali, sono luoghi dove la presenza di giovani, locali e flussi costanti richiede un presidio visibile: controlli su strada, pattugliamenti, identificazioni, ispezioni mirate, verifiche su auto e scooter.

Centocelle e Appia Nuova: arresto per reati di droga e denunce per furti

Secondo quanto comunicato dall’Arma, i Carabinieri della Stazione Roma Centocelle hanno arrestato un 41enne romano in esecuzione di un ordine di carcerazione per pene concorrenti, emesso il 5 gennaio dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Roma. L’uomo deve scontare una pena residua di un anno e otto mesi per reati legati alla droga ed è stato accompagnato nel carcere di Rebibbia.

Sul fronte dei reati predatori, i Carabinieri della Stazione Roma Appia hanno denunciato un 27enne ecuadoriano bloccato subito dopo aver sottratto merce in un negozio di via Appia Nuova, oltre a una 65enne moldava sorpresa a rubare prodotti di profumeria e cosmesi in un esercizio di viale Palmiro Togliatti: episodi che, se ripetuti, pesano su commercianti e lavoratori, costretti a convivere con ammanchi, costi di sicurezza e timori per il personale.

Il caso del 14enne: coltelli, storditore e dosi di hashish durante un controllo

Il dato che colpisce di più arriva da un controllo “di routine” e riguarda un minorenne: un ragazzo di 14 anni è stato denunciato perché trovato in possesso di cinque coltelli, uno storditore elettrico, un tirapugni, un manganello estensibile, una pistola ad aria compressa replica “Glock19” priva di tappo rosso, oltre a un bilancino di precisione con residui di stupefacente e alcune dosi di hashish.

Il quadro restituisce la fotografia di un disagio che le forze dell'ordine intercettano sempre più spesso: strumenti offensivi, oggetti che possono diventare armi, sostanze, piccoli indizi di un possibile circuito di consumo o cessione. Il nodo, per famiglie e istituzioni, resta la prevenzione: intercettare in tempo i segnali, rafforzare scuola, sport, presidi educativi, oltre al controllo del territorio.

Armi, immigrazione irregolare e auto rubata: gli altri interventi nelle zone Casilina e Alessandrino

Nel corso del servizio, due cittadini stranieri sono stati denunciati. Un 31enne honduregno è stato trovato con un grosso coltello; un 22enne marocchino, senza fissa dimora e con precedenti, è stato denunciato per violazione delle norme sull’immigrazione clandestina, perché non ottemperava all’ordine del Questore di lasciare il territorio italiano.

I Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina hanno inoltre denunciato un 40enne nato in Francia, senza fissa dimora in Italia, sorpreso a bordo di un'autovettura risultata provento di furto: il veicolo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Numeri del servizio: 342 persone identificate e multe per oltre 2.500 euro

Accanto ai provvedimenti penali, l’attività ha prodotto risultati amministrativi e di controllo: sei giovani sono stati sanzionati per uso personale di stupefacenti; sono state elevate multe al Codice della Strada per un importo complessivo superiore a 2.500 euro; i militari hanno identificato 342 persone e verificato 141 veicoli.

Numeri che raccontano l’ampiezza del dispositivo e, soprattutto, la scelta di rendere la presenza sul territorio percepibile e costante, proprio nelle ore della movida.

Reazioni attese e conseguenze: sicurezza urbana e qualità della vita nei quartieri

Interventi di questo tipo hanno un doppio effetto: da un lato offrono risposte immediate ai residenti che chiedono strade più sicure e controlli davanti a locali, fermate e vie commerciali; dall’altro mettono pressione a chi vive di scorciatoie, furti o spaccio, riducendo margini di azione nelle serate più affollate.

La Prefettura, con l’indirizzo strategico richiamato nell’operazione, punta a un modello di sicurezza urbana che tenga insieme ordine pubblico, prevenzione e controlli mirati.

Per chi abita a Centocelle, Alessandrino, Osteria del Curato o Statuario, la differenza spesso si misura in dettagli concreti: meno episodi violenti, meno armi in tasca a ragazzi, meno furti nei negozi, più serenità nel rientro a casa.