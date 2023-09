Mtv VMA’s 2023, Taylor Swift da record con 9 statuette in una notte

(Adnkronos) –

Taylor Swift regina dei Video Music Awards 2023 con 9 statuette e consolida il suo posto nella storia dello show. L'artista statunitense ha conquistato il maggior numero di vittorie in una sola notte e si posiziona al secondo posto per numero di vittorie complessive. Nella serata in cui anche i Måneskin hanno vinto per la seconda volta il premio Best Rock per il loro singolo 'The Loneliest', Taylor Swift si è aggiudicata i premi Video dell'anno, Canzone dell'anno, Miglior Regia, Miglior Fotografia, Migliori Effetti Visivi con 'Anti-Hero', Artista dell'anno, Best Pop, Show dell'Estate e Album dell'Anno con 'Midnights'. Tra gli altri premi assegnati, il Best New Artist a TBD e Ice Spice, il Best Collaboration a Karol G e Shakira, il Best Hip Hop a Nicki Minaj, il Best R&B a SZA, il Best Alternative a Lana Del Rey ft. Jon Batiste, il Best Latin per Anitta, il Best K-Pop agli Stray Kids, il Best Afrobeats a Rema & Selena Gomez, il Group of the Year alle Blackpink e il Song of the Summer a Jung Kook ft. Latto per 'Seven'.

© Riproduzione riservata