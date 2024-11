Muffa in casa, ora te ne liberi senza spendere un centesimo | Ti servono solo queste FOGLIE e il gioco è fatto, approfittane subito

Muffa, come eliminarla definitivamente - Fonte Pixabay - IlQuotidianodellazio.it

Lo sai che puoi eliminare definitivamente la muffa in casa con delle foglie? In questo modo potrai liberati senza spendere soldi.

E’ uno dei problemi più frequenti che colpisce moltissime abitazioni: la muffa. Questa odiata macchia nera o verde presente sulle superfici delle case, altro non è che un insieme di funghi. Purtroppo, oltre ad essere antiestetici sono anche difficili da rimuovere.

Questo perché la muffa tende proliferare in determinate condizioni quali ad esempio un elevato tasso di umidità, una grande quantità di polvere o insufficiente ricambio d’aria.

La cosa peggiore però, è che oltre al problema estetico, la muffa può provocare dei gravi danni alla salute. La muffa, infatti, emana tossine nell’aria che sono dannose per gli esseri umani e indeboliscono il sistema immunitario. A ciò si aggiungono le difficoltà respiratorie.

Tra gli aspetti positivi invece, possiamo dire che questo fungo può tornare utile per realizzare brie e la penicillina, ma rimane comunque un forte disagio per le case per questo è sempre meglio informarsi su cosa sia possibile eliminarlo.

Muffa, come risolvere questo fastidioso problema

La stagione peggiore in termini di muffa è sicuramente l’autunno perché proprio a causa delle piogge più frequenti, l’umidità tende ad aumentare e questa, come detto in precedenza, può essere causa della muffa. Quest’ultima prende di mira gli angoli remoti della nostra casa, che possono deteriorare sia le pareti che i mobili ivi disposti.

Sicuramente sono presenti diverse accorgimenti che possono essere adottati per prevenirne la formazione nelle nostre case. Tra questi troviamo la pulizia delle grondaie finalizzata alla ricerca di ostruzioni o l’utilizzo di deumidificatori in ambienti con un grado di umidità più elevato. Eppure delle volte nemmeno questi riescono a prevenirne la sua formazione. In tale situazione, allora, si può adottare un trucco davvero economico che non tutti conoscono. Scopriamo uno di questi, nel prossimo paragrafo.

Un trucco economico per eliminare definitivamente la muffa

L’Interior Designer Daniela De Riva, sulla sua pagina Instagram ha suggerito un metodo davvero semplice ed economico che può aiutare a sbarazzarsi della muffa. Nel video da lei pubblicato, l’esperta consiglia tre piante che sono un ottimo alleato per l’aria pulita. La prima pianta è l’Edera, ideale per ridurre l’umidità presente e si presta bene per gli angoli della casa che sono poco ventilati e quindi a rischio muffa.

La seconda pianta è il Giglio della pace. Ama la scarsa luce e combatte i batteri e funghi che provocano la muffa. Infine, la terza pianta é la Felce che prospera negli ambienti umidi e aiuta a purificare l’aria. Sono perfette per assorbire l’umidità in eccesso.