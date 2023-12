Multa a Ferragni, Toscani la difende: “Donazioni? Tutto marketing”

(Adnkronos) – "E' facile prendersela sempre con lei, povera donna". Così, all'Adnkronos il fotografo Oliviero Toscani, il fotografo italiano che aggiunge di non aver mai creduto a "donazioni, finanziamenti e beneficenza". "Per me (le donazioni, ndr.) sono balle. Si tratta solo di azioni di marketing che servono a vendere di più. E poi, chi lo sa, magari Chiara Ferragni pensava davvero che le cose stessero così". Oliviero Toscani è autore di campagne pubblicitarie entrate nella storia, spesso considerate controverse, capaci di sollevare dibattiti e polemiche. Sua ad esempio la campagna contro l'anoressia, supportata dal ministero della Salute, che mostrava il corpo scheletrico di una ragazza malata di anoressia, senza vestiti. "Io non credo esista o sia mai esistito un intento benefico da parte delle aziende -dice Toscani-. Loro si preoccupano solo del profitto. Ma Chiara Ferragni, invece, fa il suo mestiere: le viene chiesto di fare delle cose e lei accetta. Del resto -conclude- viene pagata per questo". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

