Multe stradali, nuova tecnologia fantascientifica | La telecamera te la piazzano in auto: ogni svista sarà una batosta

Nuova tecnologia per le multe stradali: telecamera piazzata in auto (ilquotidianodellazio.it / pexels)

Ti monitoreranno dal dentro: il nemico è nell’auto, non hai scampo

Una delle notifiche peggiori che possono giungere al domicilio dell’automobilista è quella della busta verde, che notoriamente contiene una multa relativa a un mancato rispetto di una regola stradale. Sebbene si cerchi di stare molto attenti, può succedere che si sfugga un autovelox o un posto di blocco e che si becchi una sanzione pesante.

La maggior parte delle multe riguarda infrazioni legate alla velocità: oggi come oggi, infatti, per la strada sono collocati telecamere ed autovelox dedicati proprio al controllo della velocità dei veicoli circolanti. Nel caso in cui questa fosse più alta rispetto al limite imposto dal Codice della Strada, allora al proprietario del veicolo giungerà a casa una multa, a volte accompagnata anche dalla decurtazione di punti dalla patente.

Oggi, però, non basta più solo stare attenti alle telecamere poste lungo la strada che si percorre: il “nemico”, cioè l’organismo di controllo, sarà collocato dentro il veicolo. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Ford brevetta l’autovelox “onboard”

Ford sta brevettando una nuova tecnologia che, per gli habitué dell’alta velocità e delle infrazioni ad essa relative, potrebbe essere davvero dannosa. Si tratta infatti di un dispositivo che consentirebbe ai veicoli di segnalare in modo autonomo alle forze dell’ordine se un veicolo nelle vicinanze sta superando il limite di velocità imposto in quella strada. La richiesta di brevetto è intitolata “Systems and Methods for Detecting Speeding Violations” ed è stata pubblicata il 18 luglio 2024 dall’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti, sebbene Ford l’avesse già presentata il 12 gennaio 2023.

Questo sistema, quindi, impiega le auto per monitorare la velocità degli altri veicoli: se la macchina rileva che una nelle vicinanze sta andando troppo forte, potrebbe usare le telecamere a bordo per fotografare quel veicolo e quindi inviare direttamente la segnalazione alle forze dell’ordine mediante la connessione Internet.

Il punto sulla legalità

L’unico punto sul quale tutti si stanno interrogando è quello della legalità: se questa tecnologia entrasse in funzione, gli agenti di polizia umani non assisterebbero direttamente alle presunte infrazioni di velocità, per cui mancherebbe una validazione fisica.

Le telecamere per velocità esistenti oggi a bordo strada, infatti, forniscono un controllo statico dei limiti ed emettono multe sul numero di targa del veicolo, non confermano chi stia guidando: questa tecnologia di Ford, invece, prima di entrare in azione dovrebbe risolvere questo punto.