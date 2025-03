Municipio Roma X per la difesa personale dalla parte delle donne. Come affrontare l’ansia e reagire

Un’occasione unica per imparare a difendersi e acquisire consapevolezza di sé si terrà sabato 5 aprile 2025, dalle ore 15:00 alle 18:00, presso la parrocchia di Santa Maria Regina dei Martiri, in via Carlo Casini 282, nel cuore di Dragona. L’evento, gratuito e aperto a tutte le donne, è organizzato dall’Accademia Sartori Kai A.S.D., un’associazione sportiva che da anni si occupa di promuovere attività di autodifesa e formazione sportiva.

Un evento ricco di competenze e professionalità

L’incontro si distingue per l’ampia gamma di figure professionali coinvolte, capaci di offrire una visione completa e multidisciplinare dell’autodifesa femminile. Saranno infatti presenti rappresentanti delle Forze dell’Ordine, pronti a fornire consigli pratici e giuridici su come affrontare situazioni di pericolo e come reagire prontamente in contesti di violenza o minaccia.

Accanto a loro, un legale esperto offrirà una panoramica sui diritti delle donne in situazioni di aggressione, analizzando casi pratici e illustrando le normative vigenti. Questa presenza è fondamentale per comprendere non solo cosa fare durante un attacco, ma anche come agire successivamente, affinché la giustizia possa intervenire nel modo più efficace.

Supporto psicologico e mentale

Un’altra figura cruciale sarà lo psicologo, il cui intervento punterà a rafforzare la consapevolezza emotiva e la capacità di mantenere la lucidità nelle situazioni di stress. Spesso, infatti, la paura paralizza e impedisce di reagire razionalmente: per questo è essenziale lavorare sul controllo delle emozioni e sul rafforzamento dell’autostima.

A supporto dell’approccio mentale, il mental coach interverrà con strategie pratiche per potenziare la resilienza personale, sviluppando la capacità di fronteggiare l’ansia e trasformare l’insicurezza in determinazione e prontezza di risposta.

Tecniche pratiche e allenamento fisico

Naturalmente, l’aspetto tecnico non sarà trascurato: gli istruttori CONI qualificati mostreranno tecniche di difesa personale semplici ed efficaci, che ogni donna potrà replicare anche senza esperienza pregressa. La pratica sarà accompagnata da spiegazioni chiare e approfondimenti su come adattare i movimenti alle diverse situazioni, garantendo un apprendimento rapido e consapevole.

Un segnale forte per il territorio

L’iniziativa rappresenta un segnale forte per il Municipio Roma X e per l’intera comunità di Dragona. È un’occasione per ribadire che la sicurezza delle donne è una priorità e che l’autodifesa non è solo un insieme di tecniche fisiche, ma anche un percorso di consapevolezza personale e di empowerment. Le partecipanti non solo apprenderanno come difendersi, ma acquisiranno strumenti preziosi per riconoscere situazioni a rischio e per intervenire con coraggio e determinazione.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3336228559. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza formativa che può fare la differenza.

